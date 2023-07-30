Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

Американська ракета Electron у неділю стартує з Нової Зеландії на орбіту із супутником дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) Acadia компанії Capella Space, повідомляє розробник носія Rocket Lab.

У межах місії We Love the Nightlife ракета Electron буде запущена зі стартового комплексу, розташованого на півострові Махія в Новій Зеландії о 17:00 за місцевим часом.

Супутник із радаром із синтезованою апертурою (SAR), який буде виведено на орбіту висотою 640 км, забезпечить високу роздільну здатність і максимальну швидкість доставки замовлення для держустанов і приватних клієнтів. Роздільна здатність знімків становитиме до 0,3 метра.

Компанія Capella Space планує, що підсумкове угруповання з 36 супутників дасть змогу отримувати зображення будь-якої частини планети з інтервалом не більше ніж одна година.

Компанія 2020 року підписала контракт із Пентагоном на надання супутникових даних бортових радарів із синтезованою апертурою для ВМС США.