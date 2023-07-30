Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

За попередніми даними, одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення, внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу в Сумах у суботу ввечері, повідомляє міністерство внутрішніх справ (МВС) у Telegram-каналі в ніч на неділю.

"Суми. Російські терористи завдали ракетного удару по місту. Увечері 29 липня зафіксовано попадання ворожої ракети по навчальному закладу. На місці події працюють необхідні служби. Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5 поранених цивільних осіб", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що триває ліквідація наслідків пожежі, яка, ймовірно, виникла через атаку.