Події

00:46 30.07.2023

Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

1 хв читати
Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

За попередніми даними, одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення, внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу в Сумах у суботу ввечері, повідомляє міністерство внутрішніх справ (МВС) у Telegram-каналі в ніч на неділю.

"Суми. Російські терористи завдали ракетного удару по місту. Увечері 29 липня зафіксовано попадання ворожої ракети по навчальному закладу. На місці події працюють необхідні служби. Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5 поранених цивільних осіб", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що триває ліквідація наслідків пожежі, яка, ймовірно, виникла через атаку.

 

 

Теги: #україна #сумщина #обстріл #потерпілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 30.07.2023
Внаслідок обстрілів Сумської області пошкоджено три приватні будинки

Внаслідок обстрілів Сумської області пошкоджено три приватні будинки

23:02 29.07.2023
Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

14:53 29.07.2023
Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

10:39 29.07.2023
Окупанти обстріляли Курахове, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли Курахове, поранено місцевого жителя

08:02 29.07.2023
У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

04:08 29.07.2023
В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

01:02 29.07.2023
Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

00:08 29.07.2023
Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

23:59 28.07.2023
У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

23:57 28.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

ОСТАННЄ

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Миколаївській та Херсонській областях сили ППО знищили три БПЛА

За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Упродовж доби відбулося 24 бойові зіткнення

У Черкасах сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждалих немає

У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА