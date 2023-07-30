Внаслідок обстрілів Сумської області пошкоджено три приватні будинки

За минулу добу російські окупанти 25 разів атакували дев'ять громад Сумської області, пролунало 122 вибухи, внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів пошкоджено три приватні будинки, зафіксовано ракетний удар по навчальному закладу, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу.

"Обстріляно 17 населених пунктів у дев'яти територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигінській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, у Сумах (Сумська громада) росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу. Інформація про втрати та руйнування уточнюється.

Новослобідською громадою окупанти здійснили обстріл з РСЗВ (10 вибухів), міномета (12 вибухів), гранатомета (29 вибухів). Внаслідок чого пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі та лінії електропередач (ЛЕП).

Краснопільська громада постраждала від обстрілу з міномету (15 вибухів) та САУ (3 вибухи).

Білопільську громаду ворог обстріляв із міномета (38 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).

Есманська та Миропільська громади також зазнали мінометного обстрілу, пролунало 7 та 2 вибухи відповідно.

Тим часом Юнаківська та Середино-Будська громади потрапили під артобстріл: 8 та 1 вибух відповідно.

По Шалигінській громаді противник здійснив обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи), внаслідок атаки пошкоджено один приватний житловий будинок.