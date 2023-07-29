Події

21:20 29.07.2023

На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

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На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

Сьогодні на південному фланзі навколо Бахмута українські військові здійснили певні просування, тим часом на північному бої тривають без зміни положень, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що ворог стягує додаткові резерви та засоби на цей напрямок.

Інформуючи щодо ситуації в місті Бахмут, заступниця міністра повідомила, що росіяни обстрілюють місто з обох боків.

"Ворог інтенсивно обстрілює, зокрема з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр повідомила, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на чотирьох східних напрямках, зокрема, "на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було кілька спроб наступати, але зазнав невдачі та поніс втрати. На Авдіївському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати, але наші захисники не залишають йому жодного шансу".

За її словами, ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки, зокрема танків і БМП на мар'їнському напрямку, але безуспішно.

"Наші захисники відбили всі штурми і відчутно знищили ворожий наступальний потенціал", - наголосила Маляр.

Тим часом, як повідомила заступниця міністра, сьогодні українські захисники продовжували "поступово, але впевнено" просуватися на бердянському та маріупольському напрямках.

"По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу навколо кількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - резюмувала Маляр.

 

 

 

Теги: #зсу #ситуація #схід #південь

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