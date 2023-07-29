У Миколаївській та Херсонській областях сили ППО знищили три БПЛА

За поточну добу сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили три БПЛА російських окупантів у Миколаївській і Херсонській областях, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"У результаті бойової роботи 29 липня 2023 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російських БпЛА: у Миколаївській області - розвідувальний "Мерлін-ВР"; у Херсонській області - розвідувальний "Орлан-10" і ударний "Ланцет", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.