Події

17:32 29.07.2023

Російські війська зосереджені на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

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Російські війська зосереджують основні зусилля на обороні сухопутних комунікацій із Кримом, повідомляє Military Media Center.

"За наявною інформацією, російські війська в Херсонській і Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається також, що в Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот і намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.

 

Теги: #крим #окупанти

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