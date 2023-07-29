Російські війська зосереджені на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

Російські війська зосереджують основні зусилля на обороні сухопутних комунікацій із Кримом, повідомляє Military Media Center.

"За наявною інформацією, російські війська в Херсонській і Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається також, що в Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот і намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.