Прем'єр Польщі заявив, що понад 100 "вагнерівців" висунулися в бік Сувалкського коридору - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад 100 найманців ПВК "Вагнер" попрямували в бік Сувалкського коридору, під Гродно (Білорусь).

"У нас є інформація, що понад 100 найманців групи "Вагнера" рушили в бік Сувалкського коридору під Гродно в Білорусі", - сказав польський прем'єр, якого цитує польська радіостанція RMF FM.

Він вважає, що, "імовірно, вони маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегалам проникати на територію Польщі, дестабілізуватимуть Польщу, але також, імовірно, спробують проникнути до Польщі, прикидаючись нелегалами, і це створює додаткові ризики".