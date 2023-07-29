Події

14:18 29.07.2023

Прем'єр Польщі заявив, що понад 100 "вагнерівців" висунулися в бік Сувалкського коридору - ЗМІ

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Прем'єр Польщі заявив, що понад 100 "вагнерівців" висунулися в бік Сувалкського коридору - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад 100 найманців ПВК "Вагнер" попрямували в бік Сувалкського коридору, під Гродно (Білорусь).

"У нас є інформація, що понад 100 найманців групи "Вагнера" рушили в бік Сувалкського коридору під Гродно в Білорусі", - сказав польський прем'єр, якого цитує польська радіостанція RMF FM.

Він вважає, що, "імовірно, вони маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегалам проникати на територію Польщі, дестабілізуватимуть Польщу, але також, імовірно, спробують проникнути до Польщі, прикидаючись нелегалами, і це створює додаткові ризики".

 

Теги: #польща #білорусь #вагнерівці

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