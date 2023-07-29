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13:04 29.07.2023

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

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ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

Державне бюро розслідувань повідомляє про встановлення обставин і причин інциденту в Шевченківському суді Києва, що стався 5 липня 2023 року, коли підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради 2015 року, колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, а потім підірвав себе.

"Проведено судову військову експертизу, експертизи речовин, які установили залишки в камері фігуранта речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух. В результаті працівники ДБР повідомили про підозру п'ятьом правоохоронцям. Унаслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кількох поліцейських ", - пояснюється в повідомленні, опублікованому на сайті ДБР.

Трьох співробітників СІЗО підозрюють у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, а двох військовослужбовців Національної гвардії України - у порушенні статутних правил вартової служби за ч. 3 ст. 418 КК. Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, скориставшись панікою.

"Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятор" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - розповіли в ДБР.

Як повідомлялося, одна людина загинула і двоє дістали поранень внаслідок інциденту в Шевченківському районному суді Києва, де підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради 2015 року Ігор Гуменюк кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, а потім підірвав себе. Поранено двох бійців КОРДу.

Шевченківський суд того дня мав продовжити термін тримання Гуменюка під вартою. Унаслідок теракту під ВР у серпні 2015-го загинули четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців дістали вогнепальних поранень і тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Гуменюка тримали в СІЗО майже 8 років, від початку вторгнення він просив уже звільнити його з-під варти, щоб мобілізуватися, але йому відмовляли.

Теги: #дбр #шевченківський_райсуд

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