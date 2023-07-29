Події

11:55 29.07.2023

У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР

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У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляє про детонацію боєприпасів на тимчасовому складі, влаштованому російськими окупантами на території окупованого українського півострова Крим.

"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце проїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції", - повідомляють на сайті ГУР у суботу.

За даними відомства, у районі Козачої бухти зараз дислокується 810 окрема бригада морської піхоти окупантів. "Відомо, що вибухи і детонація внаслідок проведеної диверсії сталися на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.

Теги: #крим #боєприпаси #детонація

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