У британській розвідці повідомляють про інтенсифікацію боїв у Запорізькій області та Серебрянському лісі

Бойові дії посилилися за останні 48 годин у двох секторах на півдні України, повідомляють у зведенні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"На південь від Оріхового бої зосереджені біля села Роботине, у зоні відповідальності 58 загальновійськової армії Росії. За 80 км на схід українські війська завдали поразки підрозділам 247 гвардійського десантно-штурмового полку ПДВ Росії і захопили село Старомайорське. Тим часом на півночі інші частини ПДВ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли великих успіхів", - ідеться в повідомленні.