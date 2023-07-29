Події

10:29 29.07.2023

У британській розвідці повідомляють про інтенсифікацію боїв у Запорізькій області та Серебрянському лісі

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У британській розвідці повідомляють про інтенсифікацію боїв у Запорізькій області та Серебрянському лісі

Бойові дії посилилися за останні 48 годин у двох секторах на півдні України, повідомляють у зведенні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"На південь від Оріхового бої зосереджені біля села Роботине, у зоні відповідальності 58 загальновійськової армії Росії. За 80 км на схід українські війська завдали поразки підрозділам 247 гвардійського десантно-штурмового полку ПДВ Росії і захопили село Старомайорське. Тим часом на півночі інші частини ПДВ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли великих успіхів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #зведення #британська_розвідка

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