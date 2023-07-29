Події

07:13 29.07.2023

НАТО має намір побудувати поблизу Жешува великий логістичний центр

1 хв читати
НАТО має намір побудувати поблизу Жешува великий логістичний центр

НАТО планує побудувати поблизу м. Жешув (Польща) великий ремонтний і логістичний центр, повідомляє видання The Globe and Mail із посиланням на канадських і польських чиновників.

"Воєнізований вигляд Жешува може незабаром стати постійним явищем відповідно до плану будівництва нового об'єкта НАТО на околиці міста, що розташоване менш ніж за 100 км від українського кордону", - наголошує видання.

Зазначається, що канадські та польські офіційні особи, безпосередньо обізнані щодо цього питання, підтвердили, що в Жешуві планують збудувати новий об'єкт НАТО, і "це буде скоріше ремонтний і логістичний центр".

"Ми плануємо створити ремонтний центр у партнерстві зі США та Великою Британією. Ми не маємо наміру допускати великої канадської присутності", - сказав канадський чиновник, додавши, що основним завданням центру буде ремонт українських танків та іншої бронетехніки", - пише The Globe and Mail.

 

 

 

Теги: #нато #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:04 29.07.2023
Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі

Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі

19:00 28.07.2023
Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

04:01 27.07.2023
За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден – Кубраков за підсумками Ради Україна-НАТО

За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден – Кубраков за підсумками Ради Україна-НАТО

20:45 26.07.2023
Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

20:08 26.07.2023
Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

18:46 26.07.2023
Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

13:55 26.07.2023
Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

03:50 26.07.2023
Населення Польщі за рік скоротилося на 130 тис., незважаючи на політику захисту сім'ї

Населення Польщі за рік скоротилося на 130 тис., незважаючи на політику захисту сім'ї

17:48 25.07.2023
Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

09:56 24.07.2023
Польський саперний батальйон буде розміщено в Сувалкському коридорі за 30 км від білоруського Гродна

Польський саперний батальйон буде розміщено в Сувалкському коридорі за 30 км від білоруського Гродна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Зеленський анонсував нові міжнародні рішення у сфері оборони

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Сили оборони завдали три авіаудари по скупченню противника, вразили вісім артилерійських систем

Росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію на захоплених територіях

Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

На фронті відбулося 27 бойових зіткнень, ЗС України закріплюються на мелітопольському та бердянському напрямках

29 липня: Яке сьогодні свято

Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази депортації українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА