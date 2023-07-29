Події

05:04 29.07.2023

Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі

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Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі


 Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі. Відповідний документ уже підписано, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує BBC News у п'ятницю.
"Можу сказати, що сьогодні Військо Польське налічує 172 тисячі воїнів. Я тут говорю про всіх службовців - професійних і територіальної оборони. Наша мета в тому, щоб Військо Польське налічувало щонайменше 300 тисяч військових", - цитує міністра BBC News.
Планується, що кількість дивізій у польській армії збільшиться з 4 до 6, а витрати на оборону зростуть до 4% ВВП.
Як повідомлялося 29 червня, Польща вирішила посилити оборону східного кордону у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" на територію Білорусі. Віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський підкреслив, що йдеться як про спеціальні тимчасові, так і про постійні безпекові заходи.
 

Теги: #польща #оборона #армія

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