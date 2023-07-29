Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі



Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі. Відповідний документ уже підписано, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує BBC News у п'ятницю.

"Можу сказати, що сьогодні Військо Польське налічує 172 тисячі воїнів. Я тут говорю про всіх службовців - професійних і територіальної оборони. Наша мета в тому, щоб Військо Польське налічувало щонайменше 300 тисяч військових", - цитує міністра BBC News.

Планується, що кількість дивізій у польській армії збільшиться з 4 до 6, а витрати на оборону зростуть до 4% ВВП.

Як повідомлялося 29 червня, Польща вирішила посилити оборону східного кордону у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" на територію Білорусі. Віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський підкреслив, що йдеться як про спеціальні тимчасові, так і про постійні безпекові заходи.

