В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна



Росія не пропонувала Всесвітній продовольчій програмі ООН безкоштовне зерно, як це було обіцяно деяким африканським країнам, повідомив заступник директора ВПП ООН Карл Скау в інтерв'ю "Голосу Америки".

"У нас не було переговорів із Росією щодо безкоштовного зерна, - сказав він. - З нами не зв'язувалися щодо таких обговорень".

Представник ООН назвав крах Чорноморської зернової ініціативи "щонайменше вартим жалю".

За словами Скау, в рамках цієї ініціативи ВПП ООН відправила 725 тис. тонн зерна в регіони, які найбільше страждають від голоду, включно з Афганістаном, країнами Африканського Рогу та Єменом.

"Попри війну і завдяки угоді, Україна залишалася найбільшим постачальником пшениці для ВПП у 2022 році, поставивши більше половини всього обсягу, який отримувала програма", - наголосив представник ООН.

За його словами, із загальних запасів ВПП ООН "у 2022 році 50% відсотків зерна надходило з України, а у 2023 році - 80%".

"Ми займаємося активними пошуками інших джерел, але, безсумнівно, це займе більше часу", - резюмував Карл Скау в інтерв'ю "Голосу Америки".

