Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Катару

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в п'ятницю в Києві з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Під час зустрічі, як передає пресслужба Офісу президента України, глава Української держави наголосив на важливості першого візиту катарського високопосадовця до України, а також подякував Катару за підтримку та надану українському народу гуманітарну допомогу.

"Цінуємо цей візит і вважаємо його важливим проявом підтримки та солідарності Катару з нашою державою. Щиро вдячні за всю отриману від Катару допомогу", - сказав Зеленський.

Президент України поінформував співрозмовника про щоденні ракетні удари Росії по Одесі, спроби зруйнувати історичний центр міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, та цивільну портову інфраструктуру.

У цьому контексті сторони обговорили подальші кроки гарантування глобальної продовольчої безпеки та продовження безпечного функціонування "зернового коридору". Особливу увагу було приділено питанням реалізації Української Формули миру та Плану відновлення України, повідомила пресслужба.

"Глава держави окремо наголосив на можливостях для катарських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації конкретних програм розвитку та відновлення нашої країни", - ідеться в повідомленні.