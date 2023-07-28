Суд заарештував керівників обласного та районного військкоматів Рівненської області

Рівненський міський суд узяв під варту без права застави керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, підозрюваних у побитті військового, повідомляє ДБР.

"Рівненський міський суд за клопотанням ДБР обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - ідеться в повідомленні бюро у п'ятницю.

У бюро нагадують, що 27 липня 2023 року йому було повідомлено про підозри через побиття підлеглого військового.

"Разом із керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімали на телефон. Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту", - зазначається в повідомленні.

Посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Пізніше ДБР повідомило про арешт керівника районного військкомату в Рівненській області, який брав участь у побитті військового.

"Рівненський міський суд за клопотанням ДБР обрав запобіжний захід керівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівненській області. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - ідеться в повідомленні.