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15:32 28.07.2023

Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

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Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

Катар надасть Україні $100 млн на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні та гуманітарні проєкти, заявив прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у п'ятницю.

"Під час зустрічі ми також відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації ініціативи Grain from Ukraine. Детально обговорили Формулу миру, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським. Дякую Катару за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також домовилися тісно співпрацювати в рамках спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва.

"А також утворити інші спеціалізовані робочі групи й комісії для напрацювання питань у різних сферах: від високих технологій і диджиталізації до постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно", - додав Шмигаль.

Теги: #катар #україна #допомога

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