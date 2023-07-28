Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради, 27 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави.

У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Ухвалення законопроєкту №9437 за основу та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні. На платформі цього музею заплановані основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.