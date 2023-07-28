Зеленський підписав указ про перенесення Дня української писемності, Дня українського козацтва та Дня усиновлення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дат, коли відзначають День української писемності та мови, День українського козацтва, День хрещення Київської Русі - України, День усиновлення, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва і День сім'ї.
Відповідний указ №455/2023 від 28 липня, який вносить зміни до виданих раніше указів, розміщено на сайті глави Української держави.
Згідно з документом, День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня (досі відзначали 9 листопада), День українського козацтва - 1 жовтня (раніше - 14 жовтня), День хрещення Київської Русі - України - 15 липня (раніше - 28 липня), День усиновлення - 17 вересня (досі - 30 вересня).
Указ також встановлює, що Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначатимуть щорічно 9 листопада, а День сім'ї - 15 травня, у Міжнародний день сім'ї.
Крім того, внесено низку змін до указів, які уточнюють дати святкування Дня захисників і захисниць України та Дня української державності. Відповідний закон Зеленський підписав раніше. Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України - на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, наразі це 14 жовтня), а щодо Різдва Христового в Україні законодавчо закріплено єдину дату святкування - 25 грудня. Також Зеленський підписав указ про внесення змін до інших законів, що стосуються дат цих та інших свят.