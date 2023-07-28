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13:55 28.07.2023

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала українській армії новий пакет допомоги, до якого увійшли транспорт, дрони та боєприпаси, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Так, згідно з оприлюдненим списком, до нового пакету допомоги увійшли 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 13 розвідувальних дронів Vector, 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun, шість зенітних самохідних установок Gepard та 15 тис. боєприпасів до них, і 2,6 тис. димових снарядів калібру 155 мм.

Крім того, було передано вісім машин швидкої допомоги та вісім стоматологічних стерилізаторів.

Теги: #німеччина #військова_допомога

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