Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала українській армії новий пакет допомоги, до якого увійшли транспорт, дрони та боєприпаси, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Так, згідно з оприлюдненим списком, до нового пакету допомоги увійшли 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 13 розвідувальних дронів Vector, 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun, шість зенітних самохідних установок Gepard та 15 тис. боєприпасів до них, і 2,6 тис. димових снарядів калібру 155 мм.

Крім того, було передано вісім машин швидкої допомоги та вісім стоматологічних стерилізаторів.