Залужний: Ціна української державності - це кожен відвойований метр нашої землі
Ціна української державності - це відвойований неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників кожен метр української землі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи: від Русі і дотепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій. В обороні і в наступі. Ціна української державності - це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров’ю українських захисників", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.
Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, "які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора".
"Ми - сильний народ, захистимо свою державність!" - заявив він.
Україна в п'ятницю, 28 липня, відзначає День української державності.