Події

13:38 28.07.2023

Залужний: Ціна української державності - це кожен відвойований метр нашої землі

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Залужний: Ціна української державності - це кожен відвойований метр нашої землі

Ціна української державності - це відвойований неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників кожен метр української землі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи: від Русі і дотепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій. В обороні і в наступі. Ціна української державності - це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров’ю українських захисників", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, "які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора".

"Ми - сильний народ, захистимо свою державність!" - заявив він.

Україна в п'ятницю, 28 липня, відзначає День української державності.

Теги: #державність #залужний

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