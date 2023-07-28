Події

11:59 28.07.2023

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

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Одна людина загинула внаслідок вибуху в одеському Будинку профспілок, повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області в п'ятницю.

"За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. Унаслідок чого загинула людина. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби... Встановлюються повні обставини події", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибух #одеса #поліція #будинок_профспілок

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