Події

11:57 28.07.2023

В Україні засудили громадянина Ізраїлю до 10 років позбавлення волі за збут кокаїну - прокуратура

1 хв читати
В Україні засудили громадянина Ізраїлю до 10 років позбавлення волі за збут кокаїну - прокуратура

Суд ухвалив обвинувальний вирок 37-річному громадянину Ізраїлю, уродженцю Росії, який організував постачання і незаконний збут кокаїну в Києві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України), у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в п'ятницю, прокурор у суді довів, що обвинувачений організував постачання та незаконний збут кокаїну в столиці в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання обвинуваченого, в автомобілі та в приміщенні, де вироблявся наркотичний засіб. Під час обшуку виявлено та вилучено 600 г кокаїну, грошові кошти, прекурсори, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

Теги: #наркотики #прокуратура #ізраїльтянин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 28.07.2023
Проросійського блогера Шарія та ексначальника поліції Вінницької області заочно судитимуть за держзраду

Проросійського блогера Шарія та ексначальника поліції Вінницької області заочно судитимуть за держзраду

18:11 25.07.2023
Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

Суд відправив під арешт нардепа Пономарьова на 60 днів без права застави - прокуратура

12:21 22.07.2023
До суду передано справу проти членів угруповання, які вчиняли на Харківщині розбій, видаючи себе за правоохоронців

До суду передано справу проти членів угруповання, які вчиняли на Харківщині розбій, видаючи себе за правоохоронців

16:09 17.07.2023
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

14:31 17.07.2023
До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

13:47 14.07.2023
Посадовцям "Київмедспецтрансу" повідомлено про підозру у привласненні понад 12 млн для "швидких"

Посадовцям "Київмедспецтрансу" повідомлено про підозру у привласненні понад 12 млн для "швидких"

12:52 14.07.2023
ДБР ліквідувало канал ввезення в Україну кокаїну з Еквадору

ДБР ліквідувало канал ввезення в Україну кокаїну з Еквадору

11:26 14.07.2023
На Миколаївщині правоохоронці знайшли тіла мирних жителів, розстріляних ворогом під час окупації

На Миколаївщині правоохоронці знайшли тіла мирних жителів, розстріляних ворогом під час окупації

18:30 10.07.2023
Окупанти обстріляли Авдіївку та Гостре Донецької області, 2 людини загинули, 3 - поранені

Окупанти обстріляли Авдіївку та Гостре Донецької області, 2 людини загинули, 3 - поранені

11:58 07.07.2023
Заступнику директора "Київавтодору" повідомлено про підозру через закупівлю дорожніх стовпчиків - Офіс генпрокурора

Заступнику директора "Київавтодору" повідомлено про підозру через закупівлю дорожніх стовпчиків - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося, на перший план у наших діях вийшла контрбатарейна боротьба

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

Окупанти могли утримувати в катівнях тисячі мирних жителів Старобільська - начальник МВА

Втрати окупантів за добу становили 560 одиниць особового складу

ОСТАННЄ

Сирський: На бахмутському напрямку ситуація напружена, але ми поступово просуваємося, на перший план у наших діях вийшла контрбатарейна боротьба

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

СБУ та ЗСУ посилять роботу з протидії загрозам, пов'язаним із передислокацією ПВК "Вагнер"

Російсько-африканський форум у Санкт-Петербурзі не привів до зміни політики, репутація РФ в Африці постраждала - ISW

ЗСУ в четвер вели контрнаступ на трьох ділянках і досягли успіхів - ISW

Збитки Старобілька від російської окупації оцінюють у сотні мільйонів гривень - начальник МВА

На конференцію Росія - Африка приїхало майже втричі менше лідерів, ніж раніше, ціни на зерно зростають - британська розвідка

ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах після деокупації Старомайорського - Military Media Center

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА