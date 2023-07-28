В Україні засудили громадянина Ізраїлю до 10 років позбавлення волі за збут кокаїну - прокуратура

Суд ухвалив обвинувальний вирок 37-річному громадянину Ізраїлю, уродженцю Росії, який організував постачання і незаконний збут кокаїну в Києві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України), у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в п'ятницю, прокурор у суді довів, що обвинувачений організував постачання та незаконний збут кокаїну в столиці в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання обвинуваченого, в автомобілі та в приміщенні, де вироблявся наркотичний засіб. Під час обшуку виявлено та вилучено 600 г кокаїну, грошові кошти, прекурсори, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.