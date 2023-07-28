В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

В одному з райвідділів поліції Дніпра в п'ятницю відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за підозрою в "кришуванні" злочинного угруповання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Саме зараз тривають обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину", - йдеться в повідомленні Клименка в телеграм-каналі в п'ятницю.

Документували правоохоронців Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ДБР, процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Міністр поінформував, що в березні 2022-го група зловмисників, видаючи себе за тероборонців, викрала в Дніпрі подружжя й тортурами примушувала виплатити викуп із подальшою сплатою щомісячної данини.

"Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими. За $20 тис. катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували", - зазначено в повідомленні міністра.

За словами Клименка, співробітники внутрішньої безпеки поліції на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а наразі поліцейським висунули підозри.

Глава МВС повідомив, що керівника підрозділу поліції затримано.