Події

11:19 28.07.2023

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

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Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

Понад тисячолітня історія української державності свідчить про те, що потрібно перемагати й будувати таку сильну державу, щоб її потенціал і здатність себе захистити, щоб віра українців у себе, зброя і єдність усіх разом у державі гарантували збереження державності України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може й має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, які виношують такі плани", - сказав Зеленський, виступаючи в Києві в п'ятницю з нагоди Дня української державності.

За його словами, "наше бажання перемогти визначило, якою бути Україні далі - сильною, вільною, європейською, чистою від внутрішніх розборок державою, яка цінує свою внутрішню єдність".

"Перемогти - це підтвердити ціннісні орієнтири, які було закладено ще тоді, за тисячоліття. Це вибір єднання зі світом, вибір бути учасником світової історії, щоб мати право на власну національну історію свого народу, своєї землі, своєї держави. Це вибір бути силою, силою, яка може за себе постояти, інакше Україна не може, інакше Україні не бути", - сказав президент.

Він зазначив, що "своя державність - це той священний кордон, який захищає націю від неволі, який дає майбутнє, який спалює ворожу техніку, який об'єднує найкраще і який відновлює й оберігає святині".

"Україну не здолати, бо вас не здолати. Усіх вас, українці, не здолати попри те, що інколи видно в очах наших людей втому, яку розуміємо, але яка не заволоділа і, впевнений, не заволодіє ніколи Україною. Ця втома стане тільки пальним, яке прискорить нас, прискорить наш рух до національної мети, до перемоги", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський

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