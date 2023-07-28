Події

09:43 28.07.2023

Тисячі людей були об'єднані навколо ідеї захистити незалежність України - Шмигаль у День державності

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Тисячі людей були об'єднані навколо ідеї захистити незалежність України - Шмигаль у День державності

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українських громадян із Днем державності, відзначивши "болючу ціну" її втрати.

"За тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, але і болючу та криваву ціну її втрати. Наші предки ніколи не припиняли боротися. Тисячі й тисячі хоробрих людей в різні часи були об’єднані навколо однієї потужної ідеї. Ідеї вибороти незалежність України та створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь", - написав прем'єр у телеграм-каналі.

Він зазначив, що українська держава існує для людей, заради людей і силами людей. "Героїчні, незламні, талановиті, креативні, працьовиті та люблячі. Це сила, яку ворогу не спинити й не залякати. Ніколи", - наголосив він.

"Ми низько вклоняємося нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну. Тим, хто одночасно творить її історію і її майбутнє. Вічна пам'ять полеглим на полі бою героям… З вірою в сильну, мирну, квітучу та незалежну Україну ми йдемо вперед. До перемоги Української держави. Слава Україні!" - підсумував прем'єр.

 

Теги: #державність #шмигаль

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