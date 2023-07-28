Події

07:26 28.07.2023

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

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Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

У четвер увечері, близько 21:15, російські окупаційні війська обстріляли Новоосинове Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіки. Одна з жінок госпіталізована з численними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Росіяни влучили у приватний житловий будинок. Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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