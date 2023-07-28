Події

07:03 28.07.2023

У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки нічної грози

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У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки нічної грози

У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки нічної грози, внаслідок якої обірвано електродроти та обвалено дерева, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Міські служби усувають наслідки нічної негоди. Сьогодні вночі сильний дощ і вітер знову наробили біди у місті. Через обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях Запоріжжя є незручності, тому будьте уважними та обережними", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Усі міські служби працюють на місцях із самого ранку, зазначив секретар міськради.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #негода #наслідки

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