У Запоріжжі місцеві служби усувають наслідки нічної грози, внаслідок якої обірвано електродроти та обвалено дерева, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Міські служби усувають наслідки нічної негоди. Сьогодні вночі сильний дощ і вітер знову наробили біди у місті. Через обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях Запоріжжя є незручності, тому будьте уважними та обережними", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Усі міські служби працюють на місцях із самого ранку, зазначив секретар міськради.