Події

05:35 28.07.2023

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

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Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі було здійснено атаку безпілотника на російську столицю.

"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляють РосСмі, у понеділок повідомлялося про дві БПЛА, які потрапили до двох нежитлових будинків. Як пізніше уточнило Міноборони РФ, нібито українські безпілотники були перехоплені засобами РЕБ. 

Теги: #москва #мер #україна #безпилотники

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