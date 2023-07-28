Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі було здійснено атаку безпілотника на російську столицю.

"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляють РосСмі, у понеділок повідомлялося про дві БПЛА, які потрапили до двох нежитлових будинків. Як пізніше уточнило Міноборони РФ, нібито українські безпілотники були перехоплені засобами РЕБ.