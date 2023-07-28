Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

Минулої доби четверга російські окупанти здійснили 19 обстрілів 9 громад Сумської області, зафіксовано 87 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в Telegram.

В ОВА зазначили, що протягом четверга ворог скоїв 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Росіяни обстрілювали з артилерії та мінометів.

Зокрема, під ворожий вогонь потрапили 15 населених пунктів до 9 територіальних громад: Краснопільської, Білопільської, Хотинської, Юнаківської, Миропільської, Великописарівської, Новослобідської, Есманської, Зноб-Новгородської.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи), ствольну артилерію (6 вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.

У Краснопільській громаді був артобстріл із САУ (13 вибухів), мінометний (14 вибухів).

У Юнаківській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів), САУ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи)

Після обстрілу сталося займання пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено 1 цивільну особу.

В Есманській громаді був міномет (3 вибухи).

У Миропільській громаді також міномет (8 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів). Пошкоджено ЛЕП.

У Великописарівській громаді – мінометний обстріл (5 вибухів).

У Хотинській – мінометний обстріл (8 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню.

У Зноб-Новгородській – міномет (5 вибухів).