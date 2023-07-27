Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Одеської та Миколаївської області провів "важливу розмову" у присутності міністра охорони здоров'я та командувача медичних сил, ЗСУ Тетяни Остащенко, сказав він у відеозверненні у четвер.

Розмова, за його словами, "була про те, що стосується питань, що гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів. Питання, від яких залежить порятунок життів".

"Чекаю на спільну роботу командувача з спільнотою бойових медиків, з волонтерами і, з іншого боку, з чиновниками, щоб були знайдені необхідні рішення", - сказав він.

Зеленський також, за його словами, "заслухав доповідь з ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області. І тут, у Спасо-Преображенському храмі, який росіяни намагалися знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніші. Сильніше за російський терор ".

"Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, весь наш південь. Я дякую всім у світі, хто підключився до цієї роботи з нами", - сказав президент.