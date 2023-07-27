Танк, із якого окупанти обстрілювали лікарню в Сумській області, передано на потреби ЗСУ

Прокурори передали на потреби ЗСУ танк Т-80, з якого російські військові обстрілювали лікарню в Сумській області, інформують в Офісі генерального прокурора.

"Сумська обласна прокуратура організувала передачу військовослужбовцям Збройних Сил України танка Т-80, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, 23 березня 2022 року під час окупації м. Тростянець російські військові з танка Т-80 обстріляли міську лікарню.

Під час розслідування вдалось встановити військовослужбовця РФ, який віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні. Це був командир танка 6 танкової роти 12 гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4 гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".

В Офісі генпрокурора інформують, що Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання, вирішується питання проведення спеціального судового розгляду.