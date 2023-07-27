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13:54 27.07.2023

Зеленський запропонував президенту Бразилії організувати його зустріч із лідерами країн Латинської Америки

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Зеленський запропонував президенту Бразилії організувати його зустріч із лідерами країн Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Бразилії Лулі да Сілві зібрати лідерів країн Латинської Америки, щоб почути його послання.

В інтерв'ю Globo News, оприлюдненому в четвер, Зеленський заявив, що прийме запрошення президента Бразилії відвідати країну, але запропонував Лулі виступити як регіональний лідер, запропонувавши президенту Бразилії зібрати лідерів, щоб почути послання України.

"Латинська Америка для мене дуже важлива, Бразилія та інші країни теж. Так, я хотів (поїхати до Бразилії - ІФ-У). Якщо я отримаю запрошення, я поїду. І якщо Лула ще допоможе мені, тому що це далеко і в нас немає часу, якщо йому вдасться зібрати разом інших лідерів Латинської Америки, ми всі можемо зустрітися в Бразилії або де-небудь ще. Це також дуже допоможе всьому світу, щоб настав мир. І Україна буде почута і підтримана континентом", - сказав Зеленський.

"Мені потрібні конкретні речі. По-перше, це зближує Латинську Америку і дає нам можливість провести зустріч і поговорити. Це політична підтримка. По-друге, я знаю, що Лула і бразильське суспільство підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і нам потрібна ця підтримка", - сказав Зеленський.

Український лідер висловив сподівання на те, що Бразилія також зможе зробити свій внесок у вирішення Чорноморської зернової угоди, з якої нещодавно вийшла Росія, і відправлення "серйозної" гуманітарної допомоги.

Однак президент заявив, що не очікує військової підтримки. "Я не маю наміру просити Лулу дати мені зброю. Чому? Я знаю, що він мені цього не дасть, - сказав він.

Теги: #латинська_америка #зеленський

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