Події

08:52 27.07.2023

Унаслідок нічного ворожого удару по Ківшарівці загинула жінка, чотири мирних жителів поранено

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Унаслідок нічного ворожого удару по Ківшарівці загинула жінка, чотири мирних жителів поранено

У ніч на четвер російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області, є загибла і поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання поруч із 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній із квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. На жаль, жінка загинула 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років і 74-річний чоловік, стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що вночі було зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю в смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

За минулу добу ударів окупантів з артилерії, мінометів та іншої зброї зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі, у с.Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У с.Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область

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