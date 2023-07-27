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00:47 27.07.2023

Ліберія готова долучитися до зусиль реалізації української Формули миру – МЗС

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Ліберія готова долучитися до зусиль реалізації української Формули миру – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував владу Ліберії про зміст Формули миру президента Володимира Зеленського, у відповідь на що ліберійська сторона висловила готовність долучитися до зусиль щодо її реалізації, повідомляє Міністерство закордонних справ України у вечір середи.

"Міністр докладно розповів про десять пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського, спрямовану на відновлення справедливого та довготривалого миру в Україні. У відповідь ліберійська сторона рішуче засудила напад Росії на Україну та висловила готовність долучитися до зусиль щодо реалізації Формули миру та проведення відповідного саміту", - повідомляє відомство.

Розмова відбулася в рамках турне Кулеби країнами Африки. За даними пресслужби МЗС України, це перший в історії дипломатичних відносин візит до цієї країни.

Глава української дипломатії зустрівся з президентом держави Джорджем Веа та міністром закордонних справ Ліберії Ді-Максвеллом Кемайя.

Сторони обговорили агресію РФ проти України та її наслідки для міжнародного миру та безпеки.

Кулеба висловив подяку ліберійській владі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, голосування за резолюцію на підтримку нашої держави в Генасамблеї ООН та приєднання як першої з країн Африки до Кримської платформи.

У свою чергу Веа заявив, "ми підтримуємо Україну зараз, тому що свого часу український контингент зі складу місії ООН підтримував мир у Ліберії".

Під час зустрічі глав МЗС співрозмовники приділили особливу увагу виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, яка відігравала важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

"Ліберійський міністр висловив підтримку крокам, які роблять Україна для збереження морського експорту українських зернових з українських портів", - інформує відомство.

Також однією з тем розмови став розвиток двосторонньої співпраці у сфері торгівлі, будівництва, охорони здоров'я та освіти.

Окрім того, повідомляється, що під час візиту Кулеба взяв участь в урочистостях з нагоди 176-річчя незалежності Ліберії.

"Вперше в історії Україна була представлена на високому рівні на заходах, присвячених роковинам незалежності однієї з країн Африки", - наголосили в міністерстві.

 

Теги: #україна #підтримка #ліберія #формула_миру

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