Події

23:32 26.07.2023

Під час атаки РФ на Хмельницьку область було збито чотири ракети "Кинжал" - ОВА

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Під час атаки РФ на Хмельницьку область було збито чотири ракети "Кинжал" - ОВА

Російські окупанти сьогодні здійснили масовану атаку на Хмельницьку область, зокрема, завдавши удар чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинжал", всі з яких були збиті, обійшлося без постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА), посилаючись на першого заступника голови ОВА Сергія Тюріна.
"Сьогодні ми знову були під масованим ударом ворога. За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинжал" у напрямку Хмельницької області. Дякую нашим ППО, які відбили атаку", - сказано в повідомленні в Telegram у вечір середи.
Вказується, що уламки збитих ракет впали у населених пунктах Хмельницького району, зокрема на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді, окрім того, пошкоджено автомобіль.
"За наявною інформацією на цей момент постраждалих немає", - підсумували в ОВА.
 

Теги: #україна #хмельницька #обстріли #наслідки

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