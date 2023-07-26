Події

22:07 26.07.2023

Зеленський висловив особливу подяку ППО за відбиття ракетної атаки в середу

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Зеленський висловив особливу подяку ППО за відбиття ракетної атаки в середу

Президент України Володимир Зеленський висловив особливу подяку воїнам ППО за знищення більшості російських ракет, які атакували Україну в середу.

"Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет", сказав він у відеозверненні в середу.

За словами Зеленського, "є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці!".

"Я дякую кожному й кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту України, наших міст і людей", - сказав він.

 

 

 

Теги: #подяка #ппо #зеленський

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