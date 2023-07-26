Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, під час якої він подякував Японії за підтримку Формули миру і за важливу роль країни в ухваленні країнами G7 Спільної декларації про підтримку України, повідомила пресслужба глави держави.

"Лише за два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України до неї офіційно приєдналися 12 нових країн, і їхня кількість зростатиме надалі", - наголосив Жовква.

Він також подякував Японії за її важливу роль в ухваленні 12 липня країнами G7 Спільної декларації про підтримку України, яка, за його словами, "стала основою створення системи дієвих гарантій безпеки для нашої держави на шляху до членства в НАТО".

Жовква висловив вдячність і за підтримку імплементації Формули миру президента Володимира Зеленського, зокрема, в контексті головування Японії в "Групі семи" (G7).

"Лідерство Японії в підтримці України є прикладом для багатьох наших партнерів, зокрема, з країн Глобального Півдня", - зазначив заступник керівника ОП.

Крім цього, вони обговорили підготовку до чергової зустрічі на рівні радників з національної безпеки щодо реалізації української Формули миру, а також організацію Глобального саміту миру.

"Співрозмовники відзначили конструктивний діалог між двома країнами і домовилися надалі координувати спільні дії", - ідеться в повідомленні.