Події

21:52 26.07.2023

Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

1 хв читати
Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, під час якої він подякував Японії за підтримку Формули миру і за важливу роль країни в ухваленні країнами G7 Спільної декларації про підтримку України, повідомила пресслужба глави держави.

"Лише за два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України до неї офіційно приєдналися 12 нових країн, і їхня кількість зростатиме надалі", - наголосив Жовква.

Він також подякував Японії за її важливу роль в ухваленні 12 липня країнами G7 Спільної декларації про підтримку України, яка, за його словами, "стала основою створення системи дієвих гарантій безпеки для нашої держави на шляху до членства в НАТО".

Жовква висловив вдячність і за підтримку імплементації Формули миру президента Володимира Зеленського, зокрема, в контексті головування Японії в "Групі семи" (G7).

"Лідерство Японії в підтримці України є прикладом для багатьох наших партнерів, зокрема, з країн Глобального Півдня", - зазначив заступник керівника ОП.

Крім цього, вони обговорили підготовку до чергової зустрічі на рівні радників з національної безпеки щодо реалізації української Формули миру, а також організацію Глобального саміту миру.

"Співрозмовники відзначили конструктивний діалог між двома країнами і домовилися надалі координувати спільні дії", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #підтримка #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 18.07.2023
USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

04:55 17.07.2023
Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України

Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтвердили свою незмінну підтримку України

12:46 13.07.2023
Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

17:50 12.07.2023
Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

17:42 12.07.2023
Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

17:37 12.07.2023
Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

16:45 12.07.2023
G7 ініціює декларацію про підтримку України

G7 ініціює декларацію про підтримку України

15:29 12.07.2023
В ТЧХУ можна отримати допомогу психологів

В ТЧХУ можна отримати допомогу психологів

19:53 09.07.2023
Президент Латвії: Ми допомагатимемо Україні до повної її перемоги

Президент Латвії: Ми допомагатимемо Україні до повної її перемоги

19:04 09.07.2023
Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Олещук: ППО України знищила 36 повітряних цілей у середу: 3 крилаті ракети "Калібр" і 33 ракети Х-101/Х-555

Ми відбили цю атаку - командувач Повітряних сил Олещук

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

ОСТАННЄ

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Олещук: ППО України знищила 36 повітряних цілей у середу: 3 крилаті ракети "Калібр" і 33 ракети Х-101/Х-555

ВАКС не задовольнив клопотання прокурора про електронний браслет для мера Одеси Труханова

Померла співачка Шинейд О'Коннор

США спільно з ЄС та Україною шукають варіанти експорту українського зерна на міжнародні ринки

Ми відбили цю атаку - командувач Повітряних сил Олещук

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Окупанти завдали авіаударів по с.Зміївка Херсонської області, жертв немає

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА