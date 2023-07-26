Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

НАТО показала себе як ефективний механізм кризових консультацій, написав у середу в твіттері президент України Володимир Зеленський.

Він висловив подяку генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та заступнику генсека Мірчі Джоане "за проведення цього важливого засідання Ради Україна - НАТО".

"Вітаємо чітке й однозначне засудження Альянсом виходу Росії із "зернової угоди". Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій", - написав Зеленський.

"Україна продовжуватиме виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, і ми цінуємо підтримку союзників у цьому питанні. Залишаємось єдиними з Альянсом на шляху до членства в НАТО", - написав також він.