Події

20:45 26.07.2023

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

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Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

НАТО показала себе як ефективний механізм кризових консультацій, написав у середу в твіттері президент України Володимир Зеленський.

Він висловив подяку генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та заступнику генсека Мірчі Джоане "за проведення цього важливого засідання Ради Україна - НАТО".

"Вітаємо чітке й однозначне засудження Альянсом виходу Росії із "зернової угоди". Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій", - написав Зеленський.

"Україна продовжуватиме виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, і ми цінуємо підтримку союзників у цьому питанні. Залишаємось єдиними з Альянсом на шляху до членства в НАТО", - написав також він.

 

Теги: #нато #рада #зеленський

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