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20:08 26.07.2023

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

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Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

Під час засідання Ради Україна-НАТО союзники по альянсу констатували, що найкращою відповіддю на дії Росії в Чорному морі та вихід із зернової ініціативи буде надання Україні сучасних засобів протиповітряної оборони.

Це випливає із пресрелізу, оприлюдненого на сайті Місії України при НАТО за підсумками засідання. "Усі союзники погодилися з тим, що надання Україні найсучасніших засобів ППО є найкращою відповіддю на дії Росії", - сказано в повідомленні.

Крім того, як стверджує Місія України при НАТО, союзники також "висловили готовність як індивідуально, так і в рамках Альянсу сприяти налагодженню альтернативних шляхів забезпечення експорту українського зерна, зокрема, використовуючи можливості залізничного перевезення і можливості портів окремих держав-членів НАТО".

"Держави-члени НАТО засудили рішення Росії в односторонньому порядку вийти із "зернової угоди" та дії РФ, спрямовані на те, щоб зупинити експорт української сільськогосподарської продукції. Вони також засудили масовані ракетні атаки Росії, метою яких є знищення української інфраструктури. Союзники наголосили, що винятково Росія відповідальна за кризу продовольчої безпеки у світі, а використання продовольства як зброї є неприпустимим", - ідеться в повідомленні.

Позицію України на засіданні Ради Україна-НАТО представили віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал Олексій Громов. Українські представники поінформували союзників про ситуацію в Чорноморському регіоні та запропонували можливі шляхи розблокування експорту українського зерна.

 

 

Теги: #нато #ппо

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