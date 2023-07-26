ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях

Сили протиповітряної оборони збили випущені російськими окупантами ракети в Київській і Харківській областях, а також у м. Дніпро, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Є вже інформація про збиті крилаті ракети і в Київській області, і в Дніпрі. Також велася бойова робота в Харківській області - також є інформація про збиття", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

За його словами, на деяких напрямках ще спостерігаються випущені окупантами крилаті ракети, а оскільки виявляти ракети вдається не завжди, загроза залишається в усіх областях.

Ігнат розповів, що окупанти випустили ракети, імовірно, типу "Кинджал", можливо також і балістичні.

Представник Повітряних сил також повідомив, що окупанти спрямували частину своїх ракет у бік м. Старокостянтинів Хмельницької області.

"Ракети, які були пущені з Каспію, спочатку залетіли з південного сходу, з окупованих територій, потім прямували на Харківську область, потім змінили курс до Дніпра, з Дніпра вже - Кропивницький, ми повідомляли, Кіровоградська область, і далі рухались у напрямку перехресть Вінниччини, Миколаївщини, Одещини і, власне, у напрямку Тернопільщини та Львівщини. У Львівській області розвернулися на 180 градусів і були спрямовані на Хмельниччину, в бік Старокостянтинова", - розповів Ігнат.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області було чути вибухи, обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО.