Події

19:57 26.07.2023

ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях

1 хв читати
ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях

Сили протиповітряної оборони збили випущені російськими окупантами ракети в Київській і Харківській областях, а також у м. Дніпро, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Є вже інформація про збиті крилаті ракети і в Київській області, і в Дніпрі. Також велася бойова робота в Харківській області - також є інформація про збиття", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

За його словами, на деяких напрямках ще спостерігаються випущені окупантами крилаті ракети, а оскільки виявляти ракети вдається не завжди, загроза залишається в усіх областях.

Ігнат розповів, що окупанти випустили ракети, імовірно, типу "Кинджал", можливо також і балістичні.

Представник Повітряних сил також повідомив, що окупанти спрямували частину своїх ракет у бік м. Старокостянтинів Хмельницької області.

"Ракети, які були пущені з Каспію, спочатку залетіли з південного сходу, з окупованих територій, потім прямували на Харківську область, потім змінили курс до Дніпра, з Дніпра вже - Кропивницький, ми повідомляли, Кіровоградська область, і далі рухались у напрямку перехресть Вінниччини, Миколаївщини, Одещини і, власне, у напрямку Тернопільщини та Львівщини. У Львівській області розвернулися на 180 градусів і були спрямовані на Хмельниччину, в бік Старокостянтинова", - розповів Ігнат.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області було чути вибухи, обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

 

 

Теги: #ракети #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 26.07.2023
Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

19:23 26.07.2023
На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО

12:44 26.07.2023
Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

Зеленський: Підсилення для системи ППО спрямують у зони, де воно найбільше потрібне

11:47 25.07.2023
Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

08:16 25.07.2023
ППО збила ворожий БПЛА, який вночі атакував Полтавську область

ППО збила ворожий БПЛА, який вночі атакував Полтавську область

19:58 24.07.2023
Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

12:09 24.07.2023
Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

18:49 23.07.2023
Сили оборони за добу знищили 9 із 17 крилатих ракет противника

Сили оборони за добу знищили 9 із 17 крилатих ракет противника

09:39 23.07.2023
Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

21:56 22.07.2023
Окупанти посилили присутність у Чорному морі до 20 бойових кораблів

Окупанти посилили присутність у Чорному морі до 20 бойових кораблів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО

Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації

Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО

У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

ОСТАННЄ

Рух мостом через р.Здвиж на стратегічній трасі М-07 відновлено

Єрмак провів розмову з директором Офісу з національної безпеки при президентові Кореї

За добу на таврійському напрямку знищено дві роти окупантів і 13 одиниць їхньої техніки

Підозрюваний ексголова сільради в Київській області вніс заставу в 4,5 млн грн

Зеленський підписав закон, який передбачає створення Держреєстру санкцій

SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Сили оборони відбили наступ окупантів на шести напрямках, за добу було 25 бойових зіткнень

Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА