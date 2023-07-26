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19:35 26.07.2023

SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

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Важка ракета Falcon Heavy в четвер за київським часом стартує на орбіту з американським телекомунікаційним супутником Jupiter 3 компанії EchoStar, повідомляє спеціалізований сайт Spaceflight Now.

Запуск ракети компанії-розробника носія SpaceX планується здійснити зі стартового майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в середу о 23:04 за часом Східного узбережжя США (у четвер о 06:04 за київським часом).

Супутник зв'язку вагою 9,2 тонни є найважчим у світі. Апарат, який буде виведено на геостаціонарну орбіту, призначений для високошвидкісного підключення та інтернету. Він здатний забезпечити максимальну пропускну здатність 500 гігабіт на секунду на території США, Канади, Мексики та Південної Америки. Вартість супутника оцінюють у $445 млн. Його замовила у виробника Maxar компанія EchoStar та її дочірнє підприємство Hughes Network Systems.

Після відокремлення від носія два бічні прискорювачі Falcon Heavy повинні будуть здійснити вертикальну посадку на майданчиках LZ-1 і LZ-2 на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Теги: #запуск #супутник #spacex

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