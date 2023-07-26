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18:12 26.07.2023

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

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Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації України в підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, інформують у САП.

"24 липня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману голові Державної судової адміністрації України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією САП, на сьогодні до суду направлено клопотання про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу.

У прокуратурі нагадують, що, згідно з матеріалами досудового розслідування, у березні 2023 року голова ДСА України одержав від фізичної особи $7,5 тис. Частину цих коштів він мав залишити собі, а $5 тис. - нібито передати суддям за ухвалення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Надалі голова ДСА повідомляв особі про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку в ухваленні рішення пояснював об'єктивними причинами.

Після викриття колишнього голови Верховного Суду посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято, і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.

Досудове розслідування триває.

 

Теги: #набу #підозра #сап

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