У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

У середу вдень сили і засоби ППО знищили у Вінницькій області дві крилаті ракети "Калібр", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювалися з російського підводного човна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що в повітряний простір України ворожі ракети увійшли з південно-східного напрямку, водночас змінюючи курс за маршрутом прямування.

Обидві ракети ППО збила у Вінницькій області.