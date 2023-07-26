Події

17:07 26.07.2023

У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

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У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили

У середу вдень сили і засоби ППО знищили у Вінницькій області дві крилаті ракети "Калібр", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювалися з російського підводного човна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що в повітряний простір України ворожі ракети увійшли з південно-східного напрямку, водночас змінюючи курс за маршрутом прямування.

Обидві ракети ППО збила у Вінницькій області.

 

Теги: #вінницька_область #пс_зсу

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