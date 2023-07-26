У Вінницькій області збито дві крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили
У середу вдень сили і засоби ППО знищили у Вінницькій області дві крилаті ракети "Калібр", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювалися з російського підводного човна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
Зазначається, що в повітряний простір України ворожі ракети увійшли з південно-східного напрямку, водночас змінюючи курс за маршрутом прямування.
Обидві ракети ППО збила у Вінницькій області.