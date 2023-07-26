Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, поступово просуваються - Маляр
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках, поступово просуваються, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У районі Старомайорського тривають бої, наші захисники мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", - написала вона в телеграм-каналі.
Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботиного Запорізької області.
"Але безуспішно", - додала Маляр.