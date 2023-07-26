Глава СБУ: Руйнування Кримського мосту - одна з наших реалізацій

Служба безпеки України та "Укрпошта" презентували марку, присвячену діяльності української спецслужби та її внеску в захист України, інформують у СБУ.

"Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!". Її спецпогашення у Києві виконали глава СБУ Василь Малюк і генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять усе, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - наводяться в повідомленні слова Малюка.

Глава СБУ подякував співробітникам спецслужби за роботу та побажав, щоб кількість їхніх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.

За словами Малюка, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

"Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний "привіт" від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, а й московитів!" - додав Малюк.

За інформацією СБУ, поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях "Укрпошти" в усій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay і Amazon. Також можна придбати тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків.