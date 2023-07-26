Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки на бахмутському напрямку - Маляр

На бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі навколо Бахмута, тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, водночас несе значні втрати", - написала вона в телеграм-каналі.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках.

"Там ворог шукає в нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що українські захисники на цих напрямках вживають усіх заходів, щоб зупинити ворога.