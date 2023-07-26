Події

16:03 26.07.2023

У ЗСУ спростували інформацію про нібито втрату населених пунктів поблизу Куп'янська

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У ЗСУ спростували інформацію про нібито втрату населених пунктів поблизу Куп'янська

Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий спростував поширювану російською стороною інформацію про нібито втрату трьох населених пунктів поблизу Куп'янська.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", - заявив Череватий у коментарі CNN у середу.

Раніше в міноборони РФ повідомляли про нібито "успішні контрударні дії", в результаті яких вони захопили Сергіївку в Луганській області.

Теги: #зсу #купянськ

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