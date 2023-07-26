Події

13:36 26.07.2023

СБУ затримала ворожого агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київщини

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СБУ затримала ворожого агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київщини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного агента Головного управління Генштабу РФ (більш відомого як ГРУ) під час спецоперації в Києві.

"Зловмисником є мешканець Донеччини з вищою технічною освітою, якого російська спецслужба дистанційно завербувала в листопаді 2022 року. З того часу він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов'янська", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, у зоні особливої уваги російського агента перебували маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на бахмутському напрямку.

Крім того, фігурант обходив місто і знімав на камеру власного телефона наслідки повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру - фото і відео пошкоджених будівель з їхніми координатами були потрібні окупантам для підготовки нових і коригування повторних ударів по українських об'єктах.

"Згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного з вищих навчальних закладів столиці. Таким чином він намагався "закріпитися" в Києві, а в подальшому планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії агента й затримали його в гуртожитку вишу, де він отримав кімнату під час вступної кампанії.

Під час обшуку в затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою провину. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #сбу #агент_рф

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