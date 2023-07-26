Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Відповідне рішення підтримали четверо членів профільного комітету і семеро проголосували проти на засіданні в середу, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За відставку міністра проголосували Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Софія Федина (усі троє - з фракції "Європейська солідарність") і позафракційний народний депутат Гео Лерос.

"Комітет проти... і перекладає це рішення на плечі Верховної Ради України", - сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

Міністр брав участь у засіданні комітету через відеозв'язок. "У нас же права людини поки ще ніхто не скасовував: написати заяви завжди можна", - сказав Ткаченко на початку обговорення питання про його відставку.

Після цього він представив звіт про роботу міністерства за три роки, зокрема про діяльність відомства під час пандемії COVID-19, про питання, пов'язані з українською мовою, Інститутом книги, Українським культурним фондом (УКФ), кіновиробництвом, збереженням спадщини, національної пам'яті, електронними реєстрами, взаємодією з ЮНЕСКО.

Як повідомлялося, 21 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики.