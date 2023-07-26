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10:32 26.07.2023

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

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ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова (фракція "Слуга народу") під час збройної агресії РФ проти України.

"25 липня 2023 року генеральний прокурор України за матеріалами Державного бюро розслідувань та інформації поширеній у ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки", - йдеться в повідомленні ДБР у середу.

За інформацією бюро, у межах розслідування слідчі ДБР з'ясовують, у який спосіб народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах, попри заборону на виїзд посадовим особам за кордон.

"Зокрема вивчатимуть можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд, а саме щодо терміну, мети та країн відрядження", - уточнюють у повідомленні.

У ДБР зазначають: "Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші, Мальдіви".

Слідство вже підтвердило, що в період із 5 червня до 22 липня 2023 року він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двосторонньої співпраці з урядом Литовської Республіки.

"10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався", - йдеться в повідомленні ДБР.

Згідно з повідомленням, також встановлено, що депутат разом із сім'єю - жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

"Правоохоронці провели невідкладні обшуки у помешканні депутата. Серед іншого вилучені паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками, інші документи", - інформують у бюро.

Кримінальне провадження розслідують за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.

У СБУ наголосили: "Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном. Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни".

За інформацією української спецслужби, у межах кримінального провадження, розпочатого генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Теги: #розслідування #дбр #мальдіви #арістов

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